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VIDEOZHARA 2019: с 8 по 9 июня в Киеве пройдет фестиваль видеокреатива

VIDEOZHARA 2019: с 8 по 9 июня в Киеве пройдет фестиваль видеокреатива
09:30 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Создатели видеоконтента захватывают мир и становятся кумирами миллионов.

Блогеры задают тренды и заставляют новое поколение им следовать. А самых популярных звезд соцсетей и их подписчиков уже в четвертый раз собирает главный фестиваль видеокреатива и блогеров VIDEOZHARA. На мероприятии длиною в два дня инфлюенсеры поделятся опытом и своими секретами успеха.

Фестивальная программа - это грандиозная тусовка, главные герои которой приглашенные блогеры-миллионники. Сделать селфи и пообщаться на фестивале можно будет с Аленой Венум, Пупси Кирой, Сашей Чистовой, Family Box, Русланом Кузнецовым, XO LIFE, HalBer, Владом Бумагой, Катей Адушкиной, Eugene Sagaz и еще сотнями приглашенных трендсеттеров видеоблогинга. VIDEOZHARA также может похвастаться тем, что подружилась с самим MONATIK. В 2019-м году ожидайте сюрпризы от любимого певца поколения Z.

Мероприятие ежегодно занимает более 60 000 м2, а это 11 сцен и 11 тематических зон. К слову, в этом году фестиваль станет территорией безналичного расчета.

Stars&Fans - место встречи с любимыми кумирами для объятий и селфи.

Sport - зона, в которой прямо на территории фестиваля можно будет заняться кроссфитом или сделать пару спортивных упражнений, а еще здесь все самое трендовое из мира активного отдыха.

Gaming - Мекка для любителей киберспорта, где пройдут шоу матчи с известными блогерами, турниры, сессии вопросов и ответов, а также грандиозный конкурс косплея.

Kids&Family - зона, где самые юные звездные гости и их родители расскажут о том, как они совмещают блогерство и реальную жизнь, отвечая на вопросы в формате фан встречи.

Lifestyle будет представлен самыми популярными beauty, fashion и travel-блогерами.

Music - выступления музыкантов и встречи с ними.

VideozharaMarket - территория, где каждый гость сможет приобрести себе что-то на память от участников маркета.

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Среди новинок этого года:

Cinema - тематическая зона, где каждый познакомится c индустрией кино, поучаствовать в мастер классах и познать секреты актерского мастерства.

Animal - зона для любителей животных, в которой можно увидеть любимых блогеров, трюки в исполнении маленьких собак и узнать кто такие собаки-терапевты и фотографы-анималисты.

В зоне Drive гости фестиваля станут свидетелями экстремального дрифт-шоу на кастомных автомобилях и виртуозного стант-шоу на мотоциклах. Здесь посетители старше 16 смогут погонять на картах и пообщаться с блогерами, которые знают все об автомобилях.

Humor - юмористическая программа с участием блогеров и зрителей в формате импровизации.

Кроме встреч с блогерами, в программе фестиваля - вручение премии "Блогосфера" - награждение креаторов, которые ответственно подходят к созданию контента, проведение конференции по видеомаркетингу "VIDEOZHARA для брендов" 8 июня и AIR Music Meetup 9 июня для тех кто хочет узнать как продвигать музыкальные продукты в YouTube.

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Напомним, что фестиваль является инициативой медиакомпании AIR (Agency of Internet Rights), сертифицированного партнера YouTube в Украине. ежегодно он собирает около 20 000 зрителей и является одним из главных культурно-образовательных событий Киева.

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Киев, VIDEOZHARA, Фестиваль видеокреатива, Арт-завод "Платформа".
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