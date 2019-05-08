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Евровидение-2019: первая пятерка фаворитов букмекеров провела репетицию (Видео)

Евровидение-2019: первая пятерка фаворитов букмекеров провела репетицию (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение-2019 в самом разгаре! Так, состоялась последняя репетиция участников второго полуфинала.

Об этом сообщается на сайте Евровидения-2019. Репетиции состоялись на сцене Expo Tel Aviv. После первых репетиций с угрозами Евровидению-2019 выступила организация "ПИД". Там пообещали не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса, однако конкурс в Израиле организаторы отменять не планируют.

Добавим, что 6 мая Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая, хотя местные СМИ отмечают, что Израиль пока официально не подтвердил эту сделку.

Предлагаем посмотреть видео с репетиций пятерки фаворитов букмекеров, которым прогнозируют победу на Евровидении-2019.

Нидерланды 

Дункан Лоренс – Arcade: смотрите видео с репетиции

Россия

Сергей Лазарев – Scream: смотрите видео с репетиции

Италия

Пока представитель Италии Mahmood еще не отрепетировал на сцене Евровидения с песней Soldi, однако напомним Вам, как именно звучит песня артиста.

Mahmood – Soldi: смотрите видео

Швеция

Джон Лундвик – Too Late for Love: смотрите видео с репетиции

Швейцария

Лука Хенни – She Got: смотрите видео с репетиции

Евровидение 2019: первые репетиции участников песенного конкурса (Видео)

Букмекеры продолжают делать свои прогнозы и ставки на победителя Евровидения-2019. Так, первое место пророчат Нидерландам (Дункан Лоренс с песней Arcade). Второе – России, которую будет представлять Сергей Лазарев с песней Scream. Третью позицию занимает Италия с чувственной песней Soldi. Четвертое место заняла Швеция, от которой Джон Лундвик выступит на сцене с песней Too Late for Love. Закрывает пятерку Швейцария – ее будет представлять Лука Анне с песней She Got.

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Тель-Авив, Евровидение, Песенный конкурс, Репетиции, Евровидение 2019.
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