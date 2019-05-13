"Яйца дракона": невероятные произведения искусства (Фото)

От украшений, на дизайн которых вдохновляет природа, до скульптур-"жидкостей": существует множество вариантов творческих решений, когда речь идет об изделиях из смолы. Художник из Австралии Бен Уоркс (Ben Worx) использует это органическое вещество для создания восхитительных "яиц дракона", которые напоминают что-то из фантастических фильмов.