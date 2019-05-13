|
|
"Яйца дракона": невероятные произведения искусства (Фото)
От украшений, на дизайн которых вдохновляет природа, до скульптур-"жидкостей": существует множество вариантов творческих решений, когда речь идет об изделиях из смолы. Художник из Австралии Бен Уоркс (Ben Worx) использует это органическое вещество для создания восхитительных "яиц дракона", которые напоминают что-то из фантастических фильмов.
Нет алкоголизму: сатирические снимки о борьбе с пьянством
Кто-то тут явно лишний: уморительные мастера маскировок
Быть отцом сложная задача: как отдыхают папы
Ни логики, ни адекватности: смешные дизайнерские решения
Больная фантазия дизайнеров, к сожалению, не знает границ
"Ну да-а-ай кусочек!": смешные картинки пушистиков, которые выпрашивают еду
Шахтер готовится к финалу Кубка Украины (Фото)
Фрукты не выглядят такими привлекательными без кожуры (Фото)
Специально для мечтателей: места, где можно загадать желание
Интересные факты о черных дырах, вас сильно удивят
Необъяснимые, странные и забавные кадры с лесных камер
Испорченные фото не всегда плохие: забавные снимки с собаками в главных ролях
Самые необычные черви на Земле
Искусство на теле: превосходные работы, выполненными с невероятным вкусом (Фото)
Танцы у них в крови: самые красивые танцовщицы в мире
Подборка идеальных кадров для перфекционистов (Фото)
Жизненно: смешные карточки с интересными и полезными наблюдениями
Любителям животных: крупнейшие зоопарки мира, которые вам захочется посетить
Как игроки Манчестер Сити праздновали победу в АПЛ (Фото)
Формула-1: лучшие моменты Гран-при Испании (Фото)
Как предостеречь ребенка от курения
Маникюр 2019: нежные романтичные варианты дизайна для выпускниц (Фото)
Спа-отель в багровых песках пустыни (Фото)
Прически 2019: нежные идеи укладок для выпускниц (Фото)
Папа вам не мама: отцовские будни в прикольных картинках