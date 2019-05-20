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Среда, 22.05.2019
Невероятные минискульптуры, которые изображают ключевые моменты из "Игры престолов"
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Невероятные минискульптуры, которые изображают ключевые моменты из "Игры престолов"

Многие виды искусства требуют внимания к деталям, но художник Салават Фидай из Уфы возвел свое ремесло на новый уровень, расширив портфолио невероятными крошечными скульптурами на кончиках карандашей. его последняя серия микроскульптур отдает дань уважения телесериалу "Игра престолов". От миниатюрного железного трона до крошечного дракона, каждая хрупкая работа тщательно вырезана вручную на кончике графитового карандаша с помощью ножа X-ACTO.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Игра престолов, Миниатюры, Британский сериал, Миниатюры ырезанные вручную на кончиках карандашей, X-ACTO, Салават Фидай, Микроскульптуры.
22:24 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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