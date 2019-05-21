Испанский фотограф преображает современные портреты с помощью старого метода съемки

Новости культуры: Фото делает мрачные снимки с помощью 166-летнего метода.

Испанский фотограф Жаклин Робертс возрождает методы фотографии XIX века в эпоху цифрового господства. Работы Жаклин посвящены в большей степени психологическому и эмоциональному переходу из детства в отрочество. Техника съемки, которую использует фотограф, еще больше усиливает мрачную атмосферу.

Фотографический мокроколлодионный процесс был изобретен в 1851 году практически одновременно Фредериком Скоттом Арчером и Гюставом Ле Греем. Первая публикация принадлежит Арчеру, поэтому изобретение приписывается ему. В XIX веке такая техника стала настоящим прорывом в мире фотографии, позволяющим делать качественные фотографии с короткими выдержками. Техника быстро стала популярной среди фотографов, ее использовали для съемки портретов, пейзажей, архитектуры.

Хотя для процесса требовалась мобильная проявочная комната, он сочетал в себе плюсы калотипии (позволяя делать неограниченное количество кадров с одного негатива) и дагеротипии (создавая четкое и качественное изображение, которого нельзя было добиться с бумажными негативами).

Фотограф Жаклин Робертс призналась, что ей нравится не только результат, но и сам процесс подготовки к проявлению фотографий.

Робертс часто выбирает в качестве моделей именно детей, но не по тем причинам, из-за которых большинство фотографов снимают детей. "Я не согласна с распространенным мнением, что дети - это лишь милые и невинные создания. В детях как нельзя лучше проявляется человеческая незавершенность, видно их незнание мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Goodnight... Публикация от Jacqueline Roberts (@_jacquelineroberts_) 16 Сен 2013 в 12:57 PDT

Напоминаем, что в апреле 2015 года иллюстратор Салли Никсон запустила проект "365" - она решила целый год создавать по одной иллюстрации каждый день. Придумывать оригинальные идеи с такой частотой сложно, поэтому Салли начала искать вдохновения в собственной жизни.