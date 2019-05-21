Супергерои с эпохи Возрождения в работах талантливого фотографа (Фото) Благородный баронет Бэтмен, отважный сквайр Робин, непокорный неплательщик податей и возмутитель спокойствия граф Джокер. Фотограф решил поэкспериментировать с "машиной времени" и изобразил знаменитых персонажей в стиле эпохи Возрождения.