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Вторник, 28.05.2019
Завораживающие фотоснимки США, которые сделаны из космоса
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Завораживающие фотоснимки США, которые сделаны из космоса

Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна… Практически каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом: исследовать новые планеты, открывать новые цивилизации, ну и, конечно же, скучать по матушке-Земле. А что же на самом деле можно увидеть из иллюминатора космического корабля? Давайте посмотрим.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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