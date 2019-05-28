|
|
Завораживающие фотоснимки США, которые сделаны из космоса
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна… Практически каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом: исследовать новые планеты, открывать новые цивилизации, ну и, конечно же, скучать по матушке-Земле. А что же на самом деле можно увидеть из иллюминатора космического корабля? Давайте посмотрим.
Уморительные котики, которые подарят вам кучу приятных эмоций
Мечта любого туриста: снимки самого красивого города (Фото)
Убойственные селфи от забавных людей
Хороший сон: на какие продукты стоит обратить внимание во время ужина, а какие исключить
Боремся со скукой: "миниатюрный офис" от талантливого фотографа
Взгляд в прошлое: как выглядели офисы сто лет тому назад (Фото)
Грандиозное шоу: Гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия
"Игра престолов": как выглядят локации сериала в реальной жизни (Фото)
Финляндия - чемпион мира: празднование лучших хоккеистов 2019 года (Фото)
Не такие уж и величественные: смешные снимки мейн-кунов
Найди отличие: персонажи известных мультфильмов и актеры, которые из озвучили (Фото)
Чудесные зверьки на снимках фотографа из Южной Финляндии (Фото)
Рыжий, рыжий, конопатый: а что, если бы знаменитости были рыжиками
Если все было бы с точностью наоборот: мужчины как девушки
Яркость радуги в холодных пейзажах на снимках талантливого фотографа (Фото)
Немного позитива на грустных улицах: забавные уличные рисунки
Страшные снаружи, "добрые" внутри: мосты, которые на самом деле вполне безопасные
Почему женщины живут дольше мужчин: снимки, лишенные какой-либо безопасности
Крошечки-Хаврошечки: самые красивые породы коров во всем мире
Пройдут где угодно: лучшие образцы рамных внедорожников
Капля нежности в строгих мужчинах: цветущие бороды (Фото)
Прически 2019: модные варианты стрижек боб и боб-каре (Фото)
Как Де Росси прощался с болельщиками Ромы (Фото)
Не травмируйте ребенка: ошибки, которые допускают отцы и матери во время развода
Сказочные сны в шедеврах цифрового искусства от румынского фотографа (Фото)