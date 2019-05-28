Завораживающие фотоснимки США, которые сделаны из космоса Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна… Практически каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом: исследовать новые планеты, открывать новые цивилизации, ну и, конечно же, скучать по матушке-Земле. А что же на самом деле можно увидеть из иллюминатора космического корабля? Давайте посмотрим.