Серия "неловкие моменты": художник делает фигурки животных по картинкам с интернета Он отбирает самые смешные фотографии животных из серии "Неловкие моменты" и делает по ним крошечные фигурки. У него собралась уже целая коллекция животных-мемов, навсегда увековеченных в трехмерной форме.