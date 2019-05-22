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Четверг, 23.05.2019
Татуировки по мотивам любимых фильмов и мультиков
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Татуировки по мотивам любимых фильмов и мультиков

Сейчас существует невероятное множество дизайнов, и каждый мастер по тату хочет поразить оригинальностью стиля и рисунка. Мы нашли еще один вариант для тех, кто уже не знает, как выделиться. Или для тех, кто настолько любит определенный фильм или, может быть, мультфильм, что просто не в состоянии расстаться с этим образом ни на минуту.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Дисней, Мультфильмы, Татуировки, Сказочные персонажи, Сказочные герои.
17:24 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
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