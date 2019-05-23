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Пейзажные и уличные снимки профессионального фотографа из Бруклина (Фото)
Потрясающие пейзажи Сэма Хорина (Sam Horine), профессионального фотографа, ретушера, путешественника, педагога и звезды Instagram, в настоящее время проживающего в Бруклине, Нью-Йорк. Сэм занимается пейзажной и уличной фотографией. Он снимает также много городских, природных и туристических фотографий. Его работы были опубликованы в The New York Times, Frieze, Art Forum, Death & Taxes, Spin, Rolling Stone, AM New York, Il Magazine, Art in America, Impose, The L Magazine и других изданиях. Хорин имеет более 518 000 подписчиков в Instagram.
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