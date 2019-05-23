Даже жалко кушать: торты как искусство (Фото) Перед вами творения российского кондитера Елены Гнут из Калининграда. Ее десерты больше похожи на какие-то произведения искусства, а потому есть их вам будет очень жалко, несмотря на то, что они могут быть очень вкусными.