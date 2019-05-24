Сказочные фотоманипуляции от Абдуллы Эвиндара (Фото) Абдулла Эвиндар (Abdullah Evindar) - талантливый цифровой художник-самоучка из Акдениза, Турция. Абдулла фокусируется главным образом на фотоманипуляциях и цифровых коллажах. У него более 110 тыс. подписчиков в Instagram.