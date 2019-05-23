Мир животных в объективе талантливого фотографа из Финляндии (Фото) Потрясающие портреты животных Дугласа Фира (Douglas Fir), талантливого фотографа-самоучки и путешественника из Финляндии, который в настоящее время живет и работает в Тренто, Италия. Дуглас фокусируется на путешествиях и фотографии природы. Он снимает удивительные фотографии дикой природы, ландшафта и животных.