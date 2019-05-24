Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка

Новости культуры: Снимок будет экспонироваться в Национальном музее Тараса Шевченка.

В Киеве представили аутентичный снимок великого украинского поэта и художника Тараса Шевченка. По словам работников музея, фотография вместе с остальными экспонатами были вывезены из Киева во время оккупации нацистами.

Фото, датированное 1858-61 годами, сделано в Санкт-Петербурге в ателье Александра Шпаковского. Известно также и то, что на обратной стороне снимка стоит штамп Дома-музея Шевченка, номер и размер. В правом нижнем углу прописано ""Т.Ш-ко"".

На мероприятии "Возвращение потерянной фотографии" присутствовали Министр культуры Украины Евгений Нищук и заместитель Министра - Тамара Мазур, которые приложили немало усилий, чтобы снимок вернулся к музейным фондам Украины.

"Надеемся, что это событие облегчит путь реституции и других культурных ценностей, принадлежащих украинскому народу", - сообщается на официальной странице Национального музея Тараса Шевченка в Facebook.

Стоит уточнить, что сама передача этого уникального фото произошла в дни перезахоронения Великого Кобзаря в городе Канев Черкасской области.