Венецианские полицейские прогнали художника Бэнкси во время биеннале (Видео)

Новости культуры: Уличный художник из Англии выставил свои работы во время Венецианской биеннале.

С 11 мая по 24 ноября в Венеции проходит ежегодный 58-й форум современного искусства. Темой Биеннале было выбрано китайское изречение "May you live in interesting times" ("чтоб вам жить в интересные времена"). Куратором стал директор лондонской галереи Hayward Gallery - Ральф Ругофф.

Не прошел стороной данное событие популярный, и в то же время таинственный уличный художник из Лондона - Banksy.

На своей официальной странице художник выставил в Instagram курьезное видео. На нем видно, что на одной из старинных улиц Венеции расположены работы Banksy. Общие работы подписаны как "Venice in Oil", что в переводе значит "Венеция в масле" или "Венеция в нефти". Инсталляция представляет собой несколько маленьких картин, образующих собой изображения корабля, стоящий на пирсе в Венеции, и в тоже время загрязняет окружающую среду.

В самом конце к художнику подходит венецианская полиция и запрещает Banksy выставлять свои работы. Художник забирает картины, а на его фоне проплывает белый круиз.

"Несмотря на то, что это самое масштабное и престижное арт-событие в мире, по каким-то причинам меня никогда не приглашали" - подшутил уличный художник.

