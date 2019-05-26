Птицы в объективе талантливый фотограф и орнитолога из Рио-де-Жанейро (Фото)

Хадсон Мартинс (Hudson Martins) — талантливый фотограф, орнитолог и авантюрист, в настоящее время проживающий в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Он фокусируется в основном на птицах и фотографии природы. Хадсон исследует леса Бразилии, чтобы сделать замечательные снимки птиц.