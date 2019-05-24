Наши в Америке: украинский театр теней VERBA SHADOW стали участниками America's Got Talent

Новости культуры: VERBA SHADOW – первый украинский театр теней, который принял участие в самом масштабном мировом шоу талантов.

Театр теней VERBA SHADOW из Чернигова стали участниками всемирно известного шоу . Об этом сообщила "Телеграфу" пресс-служба театра.

В этом сезоне "America's Got Talent" из 40 000 участников отобрали только 225 конкурсантов. Коллектив из Украины вошел в их число.

Украинцы решили удивить жюри шоу чем-то новеньким. В своем выступлении они использовали 3D-технологии. Таким образом ребята презентовали миру совершенно новый формат - театр теней 3D.

Участники театра рассказали о том, как долго они к этому шли.

"Мы очень много лет мечтали об участии в America’s Got Talent. Репетируя по 8 часов ежедневно мы достигли уровня достойного крупнейшего телешоу мира!", поделилась руководитель группы Людмила Киселица.

Показы эфиров начнутся с 28-го мая 2019 года на телеканале NBC. Также можно посмотреть онлайн трансляцию на официальном YouTube-канале шоу. Тогда станет известно, удалось ли украинцам завоевать сцену самого масштабного шоу мира.

Стоит также отметить, что акробаты театра теней VERBA SHADOW больше всего хотят, чтобы их группа ассоциировалась именно с Украиной. Самая большая мечта - стоять в ряду с такими выдающимися личностями, как братья Кличко, Бубка, Усик, Шевченко, Джамала.