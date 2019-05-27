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Понедельник, 27.05.2019
Сказочные сны в шедеврах цифрового искусства от румынского фотографа (Фото)
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Сказочные сны в шедеврах цифрового искусства от румынского фотографа (Фото)

Карас Йонут – румынский фотограф, создающий шедевры в области цифрового искусства и фотографии. Его работы прекрасны, они завораживают и заставляют раскрыть воображение. Сам Йонут говорит, что на его творчество влияют сны, осень и зима. Хотя приятные и сказочные сны преобладают в его работах, мастер также признается, что любит и темную сторону того, что люди могут встретить в своих снах. И это не обязательно что-то негативное, возможно, это просто сон, который нельзя понять или прочувствовать. В своих работах Карасу удается создать ощущение нереальности. Сочетание мягких и туманных оттенков с зачастую почти невероятными персонажами создает прекрасные композиции.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Искусство, Фотограф, фотоманипуляции, Цифровое искусство, Карас Йонут.
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