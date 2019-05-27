Грандиозное шоу: Гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия Всемирно известный Гонконгский балет в этом году ярко отметил свой 40-летний юбилей. В честь этого артисты решили порадовать жителей города ярким представлением прямо посреди улицы. А американская компания Design Army разработала яркую и красочную рекламную кампанию балета.