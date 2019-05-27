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Понедельник, 27.05.2019
Грандиозное шоу: Гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия
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Грандиозное шоу: Гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия

Всемирно известный Гонконгский балет в этом году ярко отметил свой 40-летний юбилей. В честь этого артисты решили порадовать жителей города ярким представлением прямо посреди улицы. А американская компания Design Army разработала яркую и красочную рекламную кампанию балета.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Балет, Праздник, Гонконг, Шоу, Танец.
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