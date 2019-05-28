Дикая природа в объективе талантливого американского фотографа (Фото) Ник Зульцер (Nick Sulzer) — талантливый фотограф и авантюрист, который родился в Де Пере, штат Висконсин, а в настоящее время живет и работает в Джексоне, штат Вайоминг. Он фокусируется в основном на дикой природе, животных и ландшафтной фотографии. Ник получил степень в управлении кросс-медиа графикой в области фотографии и видео в University of Wisconsin Stout. Он работает фотографом в Buckrail news и цифровым маркетологом в креативном агентстве TMBR.