Забытая красота: снимки заброшенных мест Европы

Наталья Собаньска (Natalia Sobańska) - талантливый фотограф-самоучка, авантюристка и исследовательница заброшенных мест, проживающая в Польше. Она занимается в основном заброшенной и архитектурной фотографией. Наталья объездила всю Польшу, Черногорию, Италию, Румынию, Венгрию, Абхазию, Грузию и другие страны, чтобы запечатлеть красоту заброшенных мест.