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Суббота, 01.06.2019
Иллюстрации-карикатуры из серии: "Если бы животные были людьми" (Фото)
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Иллюстрации-карикатуры из серии: "Если бы животные были людьми" (Фото)

Какой была бы жизнь животных, если бы они вели себя в точности как люди и имели туловище человека? Мешала бы им их длинная морда в повседневной жизни? Что бы они могли делать, а что у них не получалось бы? Японский иллюстратор Keigo, известный в Instagram под ником k5fuwa, решил пофантазировать на эту тему и создал серию забавных иллюстраций.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Животные, Искусство, Иллюстрации, Карикатуры, Японский иллюстратор, Keigo, Животные как люди, Если бы животные были людьми.
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