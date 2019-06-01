Иллюстрации-карикатуры из серии: "Если бы животные были людьми" (Фото)

Какой была бы жизнь животных, если бы они вели себя в точности как люди и имели туловище человека? Мешала бы им их длинная морда в повседневной жизни? Что бы они могли делать, а что у них не получалось бы? Японский иллюстратор Keigo, известный в Instagram под ником k5fuwa, решил пофантазировать на эту тему и создал серию забавных иллюстраций.