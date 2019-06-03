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Понедельник, 03.06.2019
Восхитительные архитектурные татуировки (Фото)
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Восхитительные архитектурные татуировки (Фото)

В архитектуре, как и в татуировке, важны стройность и изящность линий. И если совместить два этих вида искусства, то, скорее всего, получится весьма оригинальный и стильный рисунок на коже. Если, конечно, руки тату-мастера такие же прямые, как стены домов. У людей, которые били тату из этой подборки, с руками все в полнейшем порядке.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Люди, Тату, Архитектура, Искусство, Города, Здания, Татуировки, Красивые тату.
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