Восхитительные архитектурные татуировки (Фото)

В архитектуре, как и в татуировке, важны стройность и изящность линий. И если совместить два этих вида искусства, то, скорее всего, получится весьма оригинальный и стильный рисунок на коже. Если, конечно, руки тату-мастера такие же прямые, как стены домов. У людей, которые били тату из этой подборки, с руками все в полнейшем порядке.