Невероятное сходство: очень реалистичные кошки и собаки из валяной шерсти (Фото)

Японский художник, известный под творческим псевдонимом Гардения Миру (Gardenia Miru), создает игрушки из валяной шерсти, которые выглядят настолько реалистично, что их можно запросто принять за настоящих домашних животных.