Невероятное сходство: очень реалистичные кошки и собаки из валяной шерсти (Фото)

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Японский художник, известный под творческим псевдонимом Гардения Миру (Gardenia Miru), создает игрушки из валяной шерсти, которые выглядят настолько реалистично, что их можно запросто принять за настоящих домашних животных.
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