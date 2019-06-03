Уличное искусство: забавный пиксельный арт на улицах городов (Фото) Йохан Карлгрен или Pappas Prlor тоже уличный художник, правда, цифровой. Творческий швед впустил на улицы своего города и в повседневные сцены самых разных пиксельных персонажей как будто там и были! Шведский цифровой художник черпает вдохновение из старых фильмов, мультфильмов, телешоу и, конечно же, ретро-видеоигр, что сразу заметно по его работам. По словам самого парня, создание одной картинки может занять от 15 минут до двух недель в зависимости от сложности.