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Понедельник, 03.06.2019
Уличное искусство: забавный пиксельный арт на улицах городов (Фото)
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Уличное искусство: забавный пиксельный арт на улицах городов (Фото)

Йохан Карлгрен или Pappas Prlor тоже уличный художник, правда, цифровой. Творческий швед впустил на улицы своего города и в повседневные сцены самых разных пиксельных персонажей как будто там и были! Шведский цифровой художник черпает вдохновение из старых фильмов, мультфильмов, телешоу и, конечно же, ретро-видеоигр, что сразу заметно по его работам. По словам самого парня, создание одной картинки может занять от 15 минут до двух недель в зависимости от сложности.
Фото: zefirka.net
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Искусство, Художник, Уличное искусство, Пиксельный арт.
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