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В Киеве открылась выставка картин Ирины Акимовой под названием "Просто лето!"

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В Киеве открылась выставка картин Ирины Акимовой под названием "Просто лето!"
17:18 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: МВЦ "Музей истории города Киева" и Украинская Ассоциация Женских Исследований в Искусстве (UAFRA) представили новую персональную выставку художницы Ирины Акимовой "Просто лето!".

Выставка приглашает зрителя в мир ярких красок и экспрессии, насыщенный солнцем и тонкой романтикой настоящего летнего настроения. Динамизм цветочных композиций, сказочный профиль теней деревьев, струйки летнего дождя - все это части вдохновенного авторского рассказа про прекрасную пору года, наполненную свежестью и надеждами и чаяниями на маленькие чудеса.

На выставке представлены работы в различных жанрах: живопись, арт-инсталляции, а также специальный фотопроект, который Ирина Акимова подготовила вместе с известным украинским фотографом Сергеем Тумасовим.

Простые сюжеты из повседневной жизни трансформируются в красочную мозаику образов, перерастающие в ощущение радости от возможности жить в этом мире и наслаждаться им, несмотря на все его проблемы и противоречия.

Картины Ирины Акимовой излучают свет и объединены стилизованными декоративными элементами, как оммаж представителям стиля арт-деко, который пережил свой расцвет века назад. 

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Художница уверена, что умение видеть красоту помогает зародить в людях желание сохранить ее, а также добавить мудрости и доброты в жизненную философию человека.

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Киев, Художница, Персональная выставка, Ирина Акимова, Просто лето!.
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