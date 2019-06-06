Принцессы нашего детства: современное преображение

Однажды она из любопытства решила попробовать изобразить любимых героинь в своем, более реалистичном стиле. Ее работы, число которых продолжает увеличиваться, оценили десятки тысяч подписчиков художницы в социальных сетях.