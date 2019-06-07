Абсурдность и юмор в миниатюрах Франка Кунерта Франк Кунерт создает свои миниатюры, сочетая тягу Уэса Андерсона к причудливым деталям с мрачным, кафкианским взглядом на абсурдность современной жизни. "Я понял, как увлекательно сжимать мир и играть с восприятиями, - говорит Кунерт о своих ранних экспериментах. - Это дает мне свободу создавать сцены, которые не существуют в таком виде или во времени, или их вовсе не может быть".