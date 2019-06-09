Стрит-арт 80-х годов на улицах Лондона (Фото) В 80-х в британской столице началось повальное увлечение стрит-артом. На улицах стало появляться все больше и больше граффити: от легкомысленных до серьезных, от исключительно декоративных до политических. Фотографии из этой подборки были сделаны в Лондоне в 1985-1986 годах и отображают те проблемы и чаяния, которыми жил тогда британский народ. Некоторые из этих муралов существуют до сих пор, хотя и сильно выцвели. А на фотографиях 80-х они еще сочные и яркие.