Дала сухим листьям вторую жизнь: фантастический мир от Валерии Прието Этой осенью она прогуливалась по окрестностям и нашла так много больших листьев, что забрала их домой, а потом вдруг решила использовать их как холсты. Ей нравится идея того, что природу нужно сохранять и давать ей шанс на вторую жизнь. Рисунки Прието сделаны акрилом и чернилами.