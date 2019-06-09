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Воскресенье, 09.06.2019
Дала сухим листьям вторую жизнь: фантастический мир от Валерии Прието
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Дала сухим листьям вторую жизнь: фантастический мир от Валерии Прието

Этой осенью она прогуливалась по окрестностям и нашла так много больших листьев, что забрала их домой, а потом вдруг решила использовать их как холсты. Ей нравится идея того, что природу нужно сохранять и давать ей шанс на вторую жизнь. Рисунки Прието сделаны акрилом и чернилами.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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