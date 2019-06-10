Такими вы их еще не видели: жуткие иллюстрации популярных героев (Фото)

Деннис Карлссон – татуировщик из Швеции, который в свободное от работы время рисует персонажей популярных фильмов и мультиков. Деннис превращает любимых героев в страшных монстров, даже если до этого они несли в мир добро и позитив. После такого преображения им прямая дорога в кошмары и фильмы ужасов. Предлагаем вам взглянуть на пугающее творчество этого талантливого художника!