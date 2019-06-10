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Понедельник, 10.06.2019
Такими вы их еще не видели: жуткие иллюстрации популярных героев (Фото)
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Такими вы их еще не видели: жуткие иллюстрации популярных героев (Фото)

Деннис Карлссон – татуировщик из Швеции, который в свободное от работы время рисует персонажей популярных фильмов и мультиков. Деннис превращает любимых героев в страшных монстров, даже если до этого они несли в мир добро и позитив. После такого преображения им прямая дорога в кошмары и фильмы ужасов. Предлагаем вам взглянуть на пугающее творчество этого талантливого художника!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Рисунок, Герои, Иллюстрация.
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