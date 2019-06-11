Красота в необычном: завораживающие снимки заброшенных кораблей (Фото) По статистике ООН, в мире насчитывается 3 млн заброшенных кораблей. Одни погибли при кораблекрушениях или затонули из-за чрезвычайных ситуаций, другие сели на мель и остались на берегу навсегда. Некогда величественные корабли были заброшены, напоминая нам, что ничто не длится вечно.