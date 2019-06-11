Скачать
Вторник, 11.06.2019
Красота в необычном: завораживающие снимки заброшенных кораблей (Фото)
1 / 22

Красота в необычном: завораживающие снимки заброшенных кораблей (Фото)

По статистике ООН, в мире насчитывается 3 млн заброшенных кораблей. Одни погибли при кораблекрушениях или затонули из-за чрезвычайных ситуаций, другие сели на мель и остались на берегу навсегда. Некогда величественные корабли были заброшены, напоминая нам, что ничто не длится вечно.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Снимки, Корабли, Старые корабли, Заброшенные корабли.
06:05 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь