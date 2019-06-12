Торжество безумия: психоделические иллюстрации Мики Ким (Фото)

Мики Ким – известная художница и мастер тату. Она работает в психоделической манере, а ее необычные иллюстрации соединяют популярные элементы разных культур в единое целое. Креативщица воплощает свои смелые идеи и в татуировках. Оцените сами удивительные работы талантливой художницы.