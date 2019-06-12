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Среда, 12.06.2019
Пальцем деланные: яркие картины талантливой художницы (Фото)
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Пальцем деланные: яркие картины талантливой художницы (Фото)

Молодая художница Айрис Скотт (Iris Scott) создает настоящие шедевры живописи, работая в весьма необычной и очень интересной технике. Свои удивительные работы, привлекающие составом и стилем коллекционеров со всего мира, Айрис создает в Тайване. Именно там Айрис и открыла для себя эту потрясающую технику живописи пальцами, сделавшую ее такой популярной.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Картины, Айрис Скотт, Живопись пальцами.
22:12 Сегодня Телеграф
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