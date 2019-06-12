Пальцем деланные: яркие картины талантливой художницы (Фото)

Молодая художница Айрис Скотт (Iris Scott) создает настоящие шедевры живописи, работая в весьма необычной и очень интересной технике. Свои удивительные работы, привлекающие составом и стилем коллекционеров со всего мира, Айрис создает в Тайване. Именно там Айрис и открыла для себя эту потрясающую технику живописи пальцами, сделавшую ее такой популярной.