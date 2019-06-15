Красота диких животных на снимках талантливого фотографа (Фото)

Даниэль Розенгрен (Daniel Rosengren) — талантливый 41-летний фотограф, эколог и авантюрист, который родился и вырос в Евле, Швеция, а в настоящее время живет и работает во Франкфурте, Германия. Он специализируется на фотографии дикой природы, птиц и животных. Даниэль работал пять лет с lion research в Серенгети.