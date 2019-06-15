"Жизнь как родео": в Киеве состоялась фотовыставка Майкла Блейзера

Новости культуры: МВЦ Музея истории города Киева и Майкл Блейзер представили фотовыставку "Жизнь как родео".

Шоу, спорт, невероятное зрелище, где все решается за доли секунд. Атаки быков рогами, шум трибун, адреналин, синяки и помятые шляпы - эта часть культуры американских ковбоев все больше привлекает зрителей своим авантюризмом и опасностью.

Такую традиционную для американцев и ментально странную для украинцев атмосферу родео сохраняет на фотографиях Майкл Блейзер. Этому занятию он посвятил 20 лет, сделав из шоу почти 100 тысяч кадров. Для первого публичного показа в Музее истории города Киева из его коллекции были тщательно отобраны 60 снимков. Динамизм этого экстремального вида спорта впечатляет, однако несколько секунд могут показаться вечностью, когда пытаешься удержаться в седле.

И главное здесь - почувствовать не только азарт ковбоев и булфайтеров, а любовь к жизни, которая и является главной на фотографиях фотографа, ведь жизнь - это родео. Зафиксировать один момент в быстротечном движении - такую задачу поставил перед собой автор, пытаясь перенести атмосферу американского ранчо в киевские реалии с помощью искусства.

Фотовыставка Майкла Блейзера

26 июня на выставке пройдет аукцион фотографий и сувениров в стиле родео, дизайн которых был разработан Майклом и его женой. Все вырученные от аукциона средства будут переданы Благотворительному Фонду "Дар" на реализацию социальных, исторических и арт-проектов.