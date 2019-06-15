Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
У Зеленского убеждены, что роспуск Рады юридически соответствует Конституции
Рябошапка о роспуске Рады: Юридическая позиция наша правильная
Ливач получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Ливач получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине
Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"
Ушел из жизни режиссер фильма "Укрощение строптивой"

"Жизнь как родео": в Киеве состоялась фотовыставка Майкла Блейзера

Смотрите фото (5)
"Жизнь как родео": в Киеве состоялась фотовыставка Майкла Блейзера
16:11 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: МВЦ Музея истории города Киева и Майкл Блейзер представили фотовыставку "Жизнь как родео".

Шоу, спорт, невероятное зрелище, где все решается за доли секунд. Атаки быков рогами, шум трибун, адреналин, синяки и помятые шляпы - эта часть культуры американских ковбоев все больше привлекает зрителей своим авантюризмом и опасностью.

Такую традиционную для американцев и ментально странную для украинцев атмосферу родео сохраняет на фотографиях Майкл Блейзер. Этому занятию он посвятил 20 лет, сделав из шоу почти 100 тысяч кадров. Для первого публичного показа в Музее истории города Киева из его коллекции были тщательно отобраны 60 снимков. Динамизм этого экстремального вида спорта впечатляет, однако несколько секунд могут показаться вечностью, когда пытаешься удержаться в седле.

И главное здесь - почувствовать не только азарт ковбоев и булфайтеров, а любовь к жизни, которая и является главной на фотографиях фотографа, ведь жизнь - это родео. Зафиксировать один момент в быстротечном движении - такую задачу поставил перед собой автор, пытаясь перенести атмосферу американского ранчо в киевские реалии с помощью искусства.

Фотовыставка Майкла Блейзера

Изменение климата - это не сказки: американка создает невероятные скульптуры коралловых рифов

26 июня на выставке пройдет аукцион фотографий и сувениров в стиле родео, дизайн которых был разработан Майклом и его женой. Все вырученные от аукциона средства будут переданы Благотворительному Фонду "Дар" на реализацию социальных, исторических и арт-проектов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Киев, Фотовыставка, Майкл Блейзер, Жизнь как родео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
&quot;Жизнь как родео&quot;: в Киеве состоялась фотовыставка Майкла Блейзера
"Жизнь как родео": в Киеве состоялась фотовыставка Майкла Блейзера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь