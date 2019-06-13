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Изменение климата - это не сказки: американка создает невероятные скульптуры коралловых рифов

Изменение климата - это не сказки: американка создает невероятные скульптуры коралловых рифов
19:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Художница Кортни Мэттисон создает сложные керамические скульптуры, которые имеют целью привлечь внимание к экологическим проблемам.

Сейчас Кортни Мэттисон работает над проектом "Наши меняющиеся моря".

Мэттисон воспроизводит целые экосистемы в керамике – красочные кораллы, деликатные актилии, текстурированные морские губки.

Серия работ "Слияние", которая является частью проекта, показывает насколько хрупка красота коралловых рифов из-за экологического поведения человека. Они представлены в вариациях настенной большой спирали, образованной из кораллов. Внутри скульптуры они цветные и яркие, но дальше они блекнут и становятся белыми. На таком контрасте художница хотела продемонстрировать гибель целых коралловых колоний.

"Кораллы раскручиваются и выцветают, выставляя свои стерильно белые скелеты - в моих работах это призрак того, что может быть потеряно от изменения климата", - объясняет Мэттисон.

 
 
 
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Публикация от courtney mattison (@courtneycoral)

Своими работами хочет повысить осведомленность общественности и политических деятелей о том, что происходит с океаном и его жителями в результате климатических изменений. Мэттисон убеждена, что искусство способно поднять со дна океана его красоту и предупредить об опасности ее исчезновения.

Художница рисует портреты собак в стиле "Звездной ночи" Ван Гога (Фото)

Работы художницы являются частью постоянных экспозиций в Управлении искусства Государственного департамента США при посольствах и Океанографическом центре Нового Юго-Восточного университета. Кроме того, скульптуры Мэттисон выставлялись в штаб-квартире Министерства торговли США, Американской ассоциации развития науки и Виргинском музее современного искусства.

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Художница, Скульптура, Искусство, Кораллы, Талант, Скульптор, Кортни Мэттисон, "Наши меняющиеся моря", Серия работ "Слияние".
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