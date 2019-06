Изменение климата - это не сказки: американка создает невероятные скульптуры коралловых рифов

Сейчас Кортни Мэттисон работает над проектом "Наши меняющиеся моря".

Мэттисон воспроизводит целые экосистемы в керамике – красочные кораллы, деликатные актилии, текстурированные морские губки.

Серия работ "Слияние", которая является частью проекта, показывает насколько хрупка красота коралловых рифов из-за экологического поведения человека. Они представлены в вариациях настенной большой спирали, образованной из кораллов. Внутри скульптуры они цветные и яркие, но дальше они блекнут и становятся белыми. На таком контрасте художница хотела продемонстрировать гибель целых коралловых колоний.

"Кораллы раскручиваются и выцветают, выставляя свои стерильно белые скелеты - в моих работах это призрак того, что может быть потеряно от изменения климата", - объясняет Мэттисон.

Своими работами хочет повысить осведомленность общественности и политических деятелей о том, что происходит с океаном и его жителями в результате климатических изменений. Мэттисон убеждена, что искусство способно поднять со дна океана его красоту и предупредить об опасности ее исчезновения.

While the bottom of the ocean might seem far away, ocean conservationist and ceramic artist Courtney Mattison brings the beauty of coral reefs up close and personal in her giant ceramic sculptures. https://t.co/p55QCaf61j pic.twitter.com/5XMzlfFcqs

