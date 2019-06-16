Дикие животные Африки на снимках фотографа из Джакаранды (Фото) Руди Хульшоф (Rudi Hulshof) — талантливый фотограф, авантюрист и любитель животных, в настоящее время проживающий в городе Джакаранда, Претория, Южная Африка. Руди фокусируется в основном на животных и фотографии дикой природы. У него более 31 тыс. подписчиков в Instagram.