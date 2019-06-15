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Суббота, 15.06.2019
Цветы, цветы и еще раз цветы: снимки талантливого фотографа-самоучки (Фото)
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Цветы, цветы и еще раз цветы: снимки талантливого фотографа-самоучки (Фото)

Таша Тайдель (Tasha Tajdel) — талантливая 45-летняя фотограф-самоучка, ретушер и любительница природы, в настоящее время проживающая в Оснабрюке, Германия. Она специализируется главным образом на цветах и макросъемке. Таша восхищается величественными цветами вокруг Оснабрюка.
Фото: instagram.com
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Цветы, Искусство, Снимки, Фотограф, Таша Тайдель, Tasha Tajdel.
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