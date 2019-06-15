Цветы, цветы и еще раз цветы: снимки талантливого фотографа-самоучки (Фото)

Таша Тайдель (Tasha Tajdel) — талантливая 45-летняя фотограф-самоучка, ретушер и любительница природы, в настоящее время проживающая в Оснабрюке, Германия. Она специализируется главным образом на цветах и макросъемке. Таша восхищается величественными цветами вокруг Оснабрюка.