Французские миллиардеры, которые обещали выделить деньги на восстановление Нотр-Дама, не заплатили ни копейки

Новости культуры: После пожара, который случился 15 апреля, многие люди стали перечислять на реконструкцию знаменитого собора.

Страшная новость изменила судьбы французов и многих других народов до и после культурной трагедии. Собор Парижской Богоматери был символом своей эпохи, а уничтоженная крыша, обвалившийся шпиль повлияли не только на старинную архитектуру.

Сразу после этого люди начали понемногу скидываться на восстановление Нотр-Дама, а известные французские миллиардеры официально предложили помощь в этом нелегком деле.

Вместо этого, большая часть пожертвований поступала от американцев и большинства небогатых французов. Сумма, которая сложилась в итоге за первые поступления (3,6 миллиона евро), сможет обеспечить работой более 150 специализированных работников, занятых в соборе после пожара 15 апреля.

Но общественность возмутилась тем, что и копейки не заплатили те, кто способен вдвойне больше собрать нужную сумму.

"Большие доноры не заплатили. Ни цента", - сказал Андре Финот, высокопоставленный представитель прессы в Нотр-Дам. "Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги, а не просто для выплаты зарплаты сотрудникам".

Несколько миллионов долларов было обещано одними из самых богатых и влиятельных людей во всей Франции. Среди них муж голливудской актрисы Сальмы Хайек, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, а также Бернар Арно, отец жениха известной супермодели Натальи Водяновой.

Сальма Хейек и Франсуа Анри-Пино

Бернар Арно

Представители Арно заявили, что "выплаты будут производиться по мере выполнения работ", в то время, когда основные работы продолжались круглосуточно в течении нескольких недель. Работы по реконструкции собора частично реализовывались только на фонды благотворительных организаций.