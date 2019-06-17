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Съедобные сценки талантливого кулинара Маттео Стукки из Италии (Фото)
Шеф-повар из итальянского города Монца (Monza) украшает свои десерты крошечными фигурками. превращая их в съедобные сценки. "Внешний вид десерта так же важен, как и его вкус", – говорит 26-летний кондитер, и его 210 подписчиков в Instagram не могут с этим не согласиться.
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