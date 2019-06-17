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Понедельник, 17.06.2019
"Фотограф мира": искренность и простота в работах Эдуарда Буба (Фото)
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"Фотограф мира": искренность и простота в работах Эдуарда Буба (Фото)

Фотограф являлся прирожденным гуманистом в классическом понимании этого слова, отвергающим идеологические предрассудки и любое насилие. Буба не только создавал фотографии, несущие мир, радость и покой внутри себя, но и объездил многие страны мира, приподнимая завесу непонимания, пытаясь преодолеть установленную войной разобщенность.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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