"Фотограф мира": искренность и простота в работах Эдуарда Буба (Фото)

Фотограф являлся прирожденным гуманистом в классическом понимании этого слова, отвергающим идеологические предрассудки и любое насилие. Буба не только создавал фотографии, несущие мир, радость и покой внутри себя, но и объездил многие страны мира, приподнимая завесу непонимания, пытаясь преодолеть установленную войной разобщенность.