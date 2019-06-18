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Вторник, 18.06.2019
Параллельный мир, созданный с помощью фотошопа в работах цифрового дизайнера (Фото)
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Параллельный мир, созданный с помощью фотошопа в работах цифрового дизайнера (Фото)

Серкан Лачин - визуальный художник и графический дизайнер из Стамбула, Турция, который с помощью графического редактора "Фотошоп" создает фотоманипуляции с 10 лет. В своих фотоманипуляциях он старается поделиться со зрителем своими мечтами, передать свои желания и чувства, которые испытывает.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Сюрреализм, Турецкий художник, Цифровой дизайнер, Серкан Лачина, Sercan Laçin.
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