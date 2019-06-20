Реальность и выдумка: удивительные научно-фантастические иллюстрации (Фото) Брин Джеронимо Джонс (Bryn Geronimo Jones) — цифровой художник из Лондона, который в настоящее время работает в индустрии настольных игр. В свободное время он рисует впечатляющие цифровые иллюстрации на тему научной фантастики.