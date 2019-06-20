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Четверг, 20.06.2019
"Суперфламандцы": как выглядели бы супергерои в Елизаветинскую эпоху (Фото)
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"Суперфламандцы": как выглядели бы супергерои в Елизаветинскую эпоху (Фото)

Этот необычный фото-арт-проект под названием "Суперфламандцы" (Super Flemish) создан французским фотографом Сашей Гольдбергером (Sacha Goldberger). Решив представить, как бы выглядели супергерои и известные персонажи поп-культуры, живи они в Елизаветинскую эпоху, он сфотографировал моделей в старинных костюмах, в которых легко угадывается тот или иной персонаж.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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