"Суперфламандцы": как выглядели бы супергерои в Елизаветинскую эпоху (Фото)

Этот необычный фото-арт-проект под названием "Суперфламандцы" (Super Flemish) создан французским фотографом Сашей Гольдбергером (Sacha Goldberger). Решив представить, как бы выглядели супергерои и известные персонажи поп-культуры, живи они в Елизаветинскую эпоху, он сфотографировал моделей в старинных костюмах, в которых легко угадывается тот или иной персонаж.