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Театр теней VERBA SHADOW поразили судей на шоу "America’s Got Talent" (Видео)

Театр теней VERBA SHADOW поразили судей на шоу "America’s Got Talent" (Видео)
18:44 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Сегодня телеканал NBC выпустил анонс следующего эпизода America’s Got Talent, в котором показал номер черниговского театра теней VERBA SHADOW.

Шоу проходило в театре Pasadena Civic Auditorium небольшого города Пасадена, в пригороде Лос-Анджелеса. В этом театре проходило множество концертов и мероприятий высочайшего класса. Зал вместимостью почти 3000 человек был местом проведения церемоний Эмми, крупнейших бродвейских мюзиклов и концертов величайших звезд.

Судьи нового сезона - бессменные Саймон Коуэлл и Хоуи Мэндел, а также новички Джулианна Хаф и Габриэль Юнион. Главной задачей коллектива театра теней VERBA было удивить каждого из судей, а это не так просто! Например, Саймон является судьей как американского, так и британского шоу талантов уже на протяжении 15-ти лет и он видел уже буквально все. Для Хоуи это юбилейный десятый сезон, а Джулианна и Габриэль, которые являются хореографом и актрисой, сразу увидят все недочеты выступления.

Смотрите видео выступления театра теней VERBA SHADOW на "America’s Got Talent":

На сцене погас свет и началось выступление. Театр теней VERBA, в первую очередь, украинский коллектив, чем и обусловлено название театра. Поэтому в первом номере ребята решили раскрыть тему близкую каждому украинцу и поделиться ею со всем миром. В ней есть любовь, расставание, потеря и надежда.

VERBA SHADOW удалось создать прекрасную историю, но чтобы запомниться зрителям и жюри мало показать просто театр теней. Они презентовали миру новинку - театр теней 3D. Благодаря этой технике, привычный "плоский" театр преображается в необычное шоу, где артисты выступают не только за экраном в виде теней, но и перед самой аудиторией, что больше вовлекает всех зрителей в шоу.

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Вдобавок к театру теней и живому выступлению главных героев, были добавлены визуальные спецэффекты, которые подчеркивают настроение и атмосферу происходящего. Это было именно то, чего ждали жюри: свежий взгляд на уже хорошо известный жанр.

Получилось ли у ребят впечатлить судей и пройти дальше, можно будет узнать уже в среду, 26 июня, когда выйдет полный эпизод шоу.

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