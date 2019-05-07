Киевский академический Молодой театр обрел статус национального

Новости Украины: Петр Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Киевскому академическому Молодому театру статуса национального.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник.

"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 7 мая своим указом уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

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Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).