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Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией

Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
20:34 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины, назначив Николая Балана.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства, Ю.Алеров уволен указом главы государства номер 196 от 7 мая 2019 года.

"Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении.

Президент Украины П.Порошенко назначил командующим Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Юрия Аллерова 30 декабря 2015 года.

С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Николай Балан занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Николай Иванович Балан родился 12 декабря 1968г в Ивано-Франковской области. В 1992г окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В 2003 году окончил Академию пограничных войск Украины с отличием. В 2017г окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины с отличием. Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".

Согласно информации на сайте Нацгвардии, Н.Балан прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины (2010-2014гг).

Напомним, вчера, 6 мая, президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского.

По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операции объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

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Петр Порошенко, Указ президента, Национальная гвардия, Нацгвардия, Юрий Аллеров.
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