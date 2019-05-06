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Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе

Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил на Донбассе
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим ООС на Донбассе Александра Сырского.

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского.

"Я принял решение поддержать предложение Министерства обороны Украины и назначить на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими в Донецкой области в понедельник.

По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операции объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

П.Порошенко подчеркнул, что он согласился с предложением руководства Министерства обороны и Генштаба назначить на должность командующего ООС Александра Сырского.

"Александр Станиславович успешно прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба… принимал активное участие в Антитеррористической операции в сложных условиях 2014-2015 годов. Сначала был начальником штаба, позднее возглавлял антитеррористическую операцию в сложнейших условиях нашей истории", - отметил президент.

П.Порошенко также поблагодарил предыдущего командующего объединенными силами Сергея Наева за проделанную им за минувший год работу.

"Спасибо Сергею Наеву и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС за мужество, решительность и стойкость", - сказал глава государства.

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А.Сырский в начале 2010х годов был первым заместителем начальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.

В 2016 году А.Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.

Напомним, Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полторакуувеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5 тыс. грн.

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Донбасс, Петр Порошенко, Сергей Наев, ООС.
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