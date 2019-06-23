Невероятной красоты снимки фотографа из Калифорнии (Фото) Райан Ресатка (Ryan Resatka) — фотограф и оператор дрона из Центрального Массачусетса, который в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Райан специализируется на ландшафтной съемке, путешествиях и аэрофотографии. На его страницу в Instagram подписаны более 260 000 человек.